Νωρίτερα από ποτέ η αλλαγή της ώρας φέτος – Η ημερομηνία που αποτελεί έκπληξη μετά από 6 χρόνια

Η αλλαγή ώρας έρχεται φέτος νωρίτερα από το συνηθισμένο, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα να γίνεται στις 25 Οκτωβρίου, στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020.

Κάθε φθινόπωρο, τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω και έτσι «κερδίζουμε» μία επιπλέον ώρα ύπνου. Η αλλαγή αυτή προσφέρει μια μικρή ανάσα τα πρωινά, καθώς περιορίζει το διάστημα κατά το οποίο χρειάζεται να ξυπνάμε και να ξεκινάμε την ημέρα μας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

Αντίθετα, την άνοιξη τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα οι απογευματινές και βραδινές ώρες να αποκτούν περισσότερο φυσικό φως.

Πιο νωρίς φέτος η αλλαγή της ώρας

Η πρακτική της αλλαγής ώρας συνδέεται ιστορικά με την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 και είχε ως βασικό στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετιζόταν με τον φωτισμό.

Σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν καταστήσει σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένο τον αρχικό αυτό σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, η παράδοση εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Για να περιορίζονται οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις, στις μεταφορές και στην καθημερινότητα, η αλλαγή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τη νύχτα από το Σάββατο προς την Κυριακή. Συνήθως, η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του μήνα. Το 2026, ωστόσο, η ημερομηνία είναι ιδιαίτερα πρώιμη.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί τη νύχτα του Σαββάτου 24 προς την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Στις 3:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν 60 λεπτά πίσω, ώστε να δείξουν 2:00. Πρόκειται για μια ιδιαιτερότητα του ημερολογίου, καθώς, σύμφωνα με τον κανόνα που ορίζει την αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, η 25η Οκτωβρίου είναι η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η συγκεκριμένη σύμπτωση είναι σχετικά σπάνια. Η τελευταία φορά που η αλλαγή ώρας πραγματοποιήθηκε τόσο νωρίς ήταν το 2020, γεγονός που καθιστά την ημερομηνία του 2026 την πιο πρώιμη των τελευταίων έξι ετών.

Πώς να προετοιμάσετε τον οργανισμό σας για την αλλαγή της ώρας

Για μια πιο ομαλή προσαρμογή, είναι χρήσιμο να προετοιμαστεί ο οργανισμός σταδιακά τις ημέρες πριν από την αλλαγή. Μια πρακτική προσέγγιση είναι η μετατόπιση της καθημερινής ρουτίνας κατά 15 έως 20 λεπτά κάθε βράδυ, είτε πρόκειται για την ώρα του φαγητού είτε για την ώρα του ύπνου.

Μια τόσο μικρή και σταδιακή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει ώστε το σώμα να μην αντιμετωπίσει μια απότομη μεταβολή το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα, παραμένει σημαντικό να διατηρηθεί η συνηθισμένη διάρκεια ξεκούρασης. Η επιπλέον ώρα ύπνου που προσφέρει η αλλαγή δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μείνουμε ξύπνιοι μέχρι αργά το προηγούμενο βράδυ.

Όταν πλέον τα ρολόγια έχουν ρυθμιστεί στη νέα ώρα, το φυσικό φως μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός σύμμαχος για την προσαρμογή. Η έκθεση στο πρωινό φως του ήλιου βοηθά να περιοριστεί η παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που συνδέεται με τον ύπνο, και να επανέλθει σταδιακά το βιολογικό ρολόι στον νέο ρυθμό.

Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούνται σταθερές οι ώρες των γευμάτων, καθώς λειτουργούν ως σαφή χρονικά ερεθίσματα για τον οργανισμό. Το βράδυ, καλό είναι να περιορίζεται η έκθεση σε οθόνες, ενώ και η καφεΐνη θα πρέπει να αποφεύγεται αργά μέσα στην ημέρα, ώστε να μην καθυστερεί η έλευση του ύπνου.

Πηγή: bovary.gr