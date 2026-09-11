Άρης: Σύνθημα νίκης στο ντέρμπι από τον κόσμο στη ΔΕΘ
Οι Μανού Γκαρθία και Ρικάρντο Βέλιο έγιναν αντικείμενα λατρείας από τους φίλους του Άρη που έδωσαν το «παρών» στο περίπτερο της ΠΑΕ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Ο Ισπανός μέσος και ο Πορτογάλος τερματοφύλακας εκπροσώπησαν το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ εκτός από τον προπονητή της ομάδας, Μιχάλη Γρηγορίου, παραβρέθηκε σύσσωμο το προπονητικό τιμ, μαζί με τον Team Manager, Γιώργο Γκουγκουλιά.
Ο κόσμος αποθέωσε ποδοσφαιριστές και προπονητές, ζητώντας τους μάλιστα τη νίκη στο επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (Κυριακή 13/9, 21:00), για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Ντέρμπι στο οποίο ο Γρηγορίου μπορεί να υπολογίζει και στον Φαμπιάνο Λέισμαν που έδειξε πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο διάστημα που αγωνίστηκε στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.