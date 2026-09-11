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Άρης: Σύνθημα νίκης στο ντέρμπι από τον κόσμο στη ΔΕΘ

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Οι Μανού Γκαρθία και Ρικάρντο Βέλιο έγιναν αντικείμενα λατρείας από τους φίλους του Άρη που έδωσαν το «παρών» στο περίπτερο της ΠΑΕ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Ο Ισπανός μέσος και ο Πορτογάλος τερματοφύλακας εκπροσώπησαν το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ εκτός από τον προπονητή της ομάδας, Μιχάλη Γρηγορίου, παραβρέθηκε σύσσωμο το προπονητικό τιμ, μαζί με τον Team Manager, Γιώργο Γκουγκουλιά.

Ο κόσμος αποθέωσε ποδοσφαιριστές και προπονητές, ζητώντας τους μάλιστα τη νίκη στο επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (Κυριακή 13/9, 21:00), για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ντέρμπι στο οποίο ο Γρηγορίου μπορεί να υπολογίζει και στον Φαμπιάνο Λέισμαν που έδειξε πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο διάστημα που αγωνίστηκε στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.

Άρης ΔΕΘ

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