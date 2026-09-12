MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του ΚΟΚ. Οι δύο από τους συλληφθέντες έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι, με τον έναν μάλιστα να εμπλέκεται και σε τροχαίο με υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:

  • 52χρονο ημεδαπό, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, μεσημβρινές ώρες χθες (11-09-2026), σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ του είχαν αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος, διότι διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
  • 55χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (11-09-2026), να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του κέντρου πόλης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.
  • 55χρονο αλλοδαπό, που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, απογευματινές ώρες χθες (11-09-2026), στην περιοχή Χαριλάου και σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. 

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Δ. Θέρμης: Με μικροπροβλήματα στη μεταφορά των μαθητών σε ορισμένα σχολεία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βίντεο σοκ στα Χανιά: Ανήλικες ξυλοκοπούν άγρια μια κοπέλα – Μαθητές καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 45 λεπτά πριν

Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Καβάλα – Μετέφεραν 18 αλλοδαπούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό – Τρίτη θητεία της ΝΔ σημαίνει παράταση της στασιμότητας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Φωτιά στις Λεύκες της Πάρου – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Τη Δευτέρα στις 13:00 στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη