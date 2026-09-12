Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του ΚΟΚ. Οι δύο από τους συλληφθέντες έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι, με τον έναν μάλιστα να εμπλέκεται και σε τροχαίο με υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:

52χρονο ημεδαπό, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, μεσημβρινές ώρες χθες (11-09-2026), σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ του είχαν αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος, διότι διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

55χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (11-09-2026), να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του κέντρου πόλης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.

55χρονο αλλοδαπό, που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, απογευματινές ώρες χθες (11-09-2026), στην περιοχή Χαριλάου και σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.