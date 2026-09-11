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Θεσσαλονίκη: Πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά – Τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί 17 μηνών – Eικόνες και βίντεο

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Πτώση δέντρου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα τραυματίστηκε στο κεφάλι, καθώς το δέντρο έπεσε πάνω της, ενώ το παιδί τραυματίστηκε στο μάτι.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.

Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.

Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

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