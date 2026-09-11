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Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Μαζωνάκη αποφάσισε ο ΙΣΑ

Intime
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα κατά την σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του για τον αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή και έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (9/9) στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από την αυτοψία του αρμόδιου κλιμακίου που πραγματοποιήθηκε χθες στο ιατρείο τους, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία σήμερα αναμένεται να κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους γιατρούς μέσω δικαστικού επιμελητή.

Οι δύο γιατροί καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο ΙΣΑ, θα κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων γιατρών με έρεισμα την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ο ΙΣΑ αποφάσισε ακόμη να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των γιατρών και συνολικό το ιατρικό επάγγελμα.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε πως: «ο ΙΣΑ συνεχίσει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες».

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