ΕΛΑΣ: Βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη η πρόταση Μαρινάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

«Βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη» χαρακτηρίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) την πρόταση στην οποία προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ΕΡΤnews την Τετάρτη, στις 9 Σεπτεμβρίου, να δίνεται επίδομα ανεργίας μόνο για δύο μήνες.

«Με ωμό τρόπο δήλωσε πως “προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες”. Ο λόγος; Γιατί η χώρα μας, λέει, έχει χαμηλή ανεργία και μεγάλη ανάπτυξη και…πια δεν χρειάζεται αυτό το επίδομα!», επισημαίνει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση του τομέα Εργασίας του κόμματος.

«Δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζουν οι Υπουργοί της ΝΔ, αλλά είναι βέβαιο πως μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και το ίδιο το κοινωνικό κράτος, ακόμη δυσκολότερες μέρες», τονίζει η ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας πως «είναι προφανές ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έκανε “λάθος”», αλλά πρόκειται για «απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο “κενό” που άφησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

«Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμα των πολιτικών της. Λες και η εξαθλίωση των ανέργων, οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, οι περικοπές επιδομάτων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα δώσουν ώθηση στο επιχειρείν, όταν όλοι οι μικρομεσαίοι κλάδοι είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό και όταν το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε στους ημέτερους κουμπάρους της κυβέρνησης, χωρίς καμία δυνατότητα να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και να επεκταθούν σε νέες αγορές ενισχύοντας τις υποδομές τους», σημειώνει μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας «γαλάζια επικοινωνιακή φούσκα», το «εργασιακό θαύμα» που υπερασπίζεται ο κ. Μαρινάκης.