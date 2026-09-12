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90ή ΔΕΘ: Απόψε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο “Βελλίδειο”

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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος απόψε θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ- HELEXPO (γραφεία Διοίκησης) και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

ΔΕΘ Θεσσαλονίκη Νίκος Ανδρουλάκης

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