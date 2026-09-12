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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου – Ένοπλοι ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον άρπαξαν σε δευτερόλεπτα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στις Σέρρες, όταν ένας 41χρονος Αλβανός κρατούμενος απέδρασε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση έγινε γύρω στις 23:00, κατά τη μεταγωγή του 41χρονου στο νοσοκομείο από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διαδρομή δύο οχήματα με φάρο πλησίασαν το όχημα που μετέφερε τον κρατούμενο. Μέσα από αυτά κατέβηκαν άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, απείλησαν φρουρούς που εκτελούσαν τη μεταγωγή.

Στη συνέχεια οι ένοπλοι που “άρπαξαν” τον κρατούμενο μέσα από το μεταγωγικό όχημα και έγιναν καπνός μαζί του. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σέρρες

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