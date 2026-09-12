Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα τα “Σταυρέτ’κα 2026” με ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι στο Φράγμα Θέρμης

Το Σωματείο «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης» διοργανώνει και φέτος τα «Σταυρέτ’κα 2026», την κορυφαία ετήσια διοργάνωσή του προς τιμήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Οι τετραήμερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 11 έως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, την ποντιακή παράδοση και τη θρησκευτική κατάνυξη.

Τα «Σταυρέτ’κα» είναι ένας θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με τον λόφο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γνωστό με την επίσημη ονομασία «Τράπεζα», στη γειτονιά των Ποντίων στην Τούμπα Θέρμης. Στον λόφο βρίσκεται το Παρεκκλήσιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο χτίστηκε από τους Ποντίους της περιοχής, με πρωτοβουλία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Με την ανέγερση του Παρεκκλησίου αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι προς τιμήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σήμερα, τα «Σταυρέτ’κα» αποτελούν μια μεγάλη συνάντηση πίστης και πολιτισμού, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη και μεταφέροντας την ποντιακή παράδοση από γενιά σε γενιά.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Μεγάλο ποντιακό γλέντι στο Φράγμα Θέρμης

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο ποντιακό γλέντι στον συναυλιακό χώρο του Φράγματος Θέρμης.

Μια μεγάλη βραδιά γεμάτη ποντιακή μουσική, τραγούδι και χορό, με τη συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών:

• Γιώργος Ιωαννίδης, τραγούδι

• Βασίλης Τοπαλίδης, τραγούδι

• Δημήτρης Ξενιτόπουλος, λύρα

• Γιάννης Μαργαριτιάδης, κλαρίνο

• Μάριος Σιαπανίδης, αγγείο

Οικονομική ενίσχυση: 5 ευρώ

Τηλέφωνα κρατήσεων:

6955 853 886

6984 320 313

Οι κρατήσεις θα ισχύουν αυστηρά έως τις 21:00.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 18:00

Μέγας Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνας

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός στο Παρεκκλήσιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στο Άλσος της Τράπεζας, στην (Τούμπα) Θέρμης.

Μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού θα ακολουθήσει η περιφορά της Ιεράς Εικόνας, με τη συμμετοχή των πιστών.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 07:00

Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Ανήμερα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στο Άλσος της Τράπεζας, στην (Τούμπα) Θέρμης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης» προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους, τους κατοίκους του Δήμου Θέρμης και ολόκληρο τον κόσμο να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις «Σταυρέτ’κα 2026» και να συμμετάσχουν σε ένα τετραήμερο αφιερωμένο στην πίστη, την ιστορία και την ποντιακή παράδοση.