Θάνατος Μαζωνάκη: “Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία”, λέει η Δημογλίδου

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία είχε καταφύγει ο πασίγνωστος τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση προκαλούν οργή.

Στην αποκάλυψη ότι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, πρόκειται για «πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

«Έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε ότι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε, αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο και στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά την άμεση κινητοποίηση, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς, όπως είπε, μπόρεσαν να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα, για τα οποία ενημέρωσαν προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε παράλληλα τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να εντοπίζει και να ανακτά στοιχεία ακόμη και όταν έχει προηγηθεί προσπάθεια απόκρυψης ή διαγραφής τους.

Οι αντιφάσεις που έβαλαν σε υποψίες τους αστυνομικούς

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στις αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί από τα πρώτα στάδια της έρευνας, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για να αντιληφθούν πως οι πληροφορίες που λάμβαναν δεν ανταποκρίνονταν σε όσα είχαν πραγματικά συμβεί στον χώρο.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ήδη από τις πρώτες καταθέσεις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις σε σχέση με στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρώσει από την περιοχή γύρω από το ιατρείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά στους αστυνομικούς και στον χρόνο κατά τον οποίο, βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο τραγουδιστής έφτασε και εισήλθε πραγματικά στο ιατρείο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αντιφάσεις αυτές βοήθησαν σημαντικά τους αστυνομικούς να διευρύνουν την έρευνα και να αναζητήσουν περαιτέρω στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.