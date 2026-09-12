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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Βαρυποινίτης ο 41χρονος που απέδρασε κινηματογραφικά – Είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τόσο του 41χρονου Αλβανού κρατούμενου που χθες το βράδυ απέδρασε κινηματογραφικά στις Σέρρες, όσο και εκείνων που τον άρπαξαν από τα χέρια των σωφρονιστικών υπαλλήλων κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση έγινε γύρω στις 23:00, κατά τη μεταγωγή του 41χρονου στο νοσοκομείο από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διαδρομή δύο οχήματα με φάρο πλησίασαν το όχημα που μετέφερε τον κρατούμενο. Μέσα από αυτά κατέβηκαν άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, απείλησαν τους φρουρούς που εκτελούσαν τη μεταγωγή.

Στη συνέχεια οι ένοπλοι που “άρπαξαν” τον κρατούμενο μέσα από το μεταγωγικό όχημα και έγιναν καπνός μαζί του. Μάλιστα ένας από αυτούς άρπαξε και το όπλο ενός φρουρού που πραγματοποιούσε τη μεταγωγή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 41χρονος δραπέτης είναι βαρυποινίτης, ενώ είχε συλληφθεί πέρυσι για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης των πυροβολισμών σε καντίνα στην Πυλαία τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η σύλληψή του αφορούσε και υποθέσεις με ναρκωτικά και όπλα.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν πως για τη μεταγωγή του κρατούμενου στο νοσοκομείο δεν ζητήθηκε συνδρομή από την Ελληνική Αστυνομία, αλλά πραγματοποιήθηκε μόνο από την εξωτερική φρουρά των φυλακών.

Σέρρες

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