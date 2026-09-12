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Βουλγαρία: Έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη όπλων – Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύκτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, έκαναν σήμερα γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις λίγες τελευταίες εβδομάδες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα και σε βίντεο φαίνεται να φωτίζει τον νυκτερινό ουρανό.

«Αυτή τη στιγμή, η φωτιά βρίσκεται στο χώρο των αποθηκών του εργοστασίου. Κινείται από αποθήκη σε αποθήκη», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στους δημοσιογράφους η περιφερειακή κυβερνήτης της επαρχίας του Γκάμπροβο, η Κριστίνα Σιντόροβα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά σημειώθηκε σε εγκατάσταση της EMCO, σε άλλη εγκατάσταση της οποίας είχε σημειωθεί έκρηξη τον περασμένο μήνα.

Ιδιοκτήτης της EMCO είναι ο βούλγαρος έμπορος όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, για τον οποίο βούλγαροι εισαγγελείς υποστηρίζουν πως ήταν ο στόχος προηγούμενων επιθέσεων από ρώσους πράκτορες στις εγκαταστάσεις του.

Το 2024, η Βουλγαρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης έξι ρώσων πολιτών που κατηγορούνταν για ανάμιξη στην καταστροφή αποθηκών όπλων της EMCO, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία, στο διάστημα από το 2011 ως το 2020.

Εισαγγελείς είχαν πει τότε ότι μπορούσαν εύλογα να υποθέσουν πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στις εκρήξεις στη Βουλγαρία, μια απόπειρα δηλητηρίασης του Γκέμπρεφ το 2015 και σε εκρήξεις που είχαν σημειωθεί το 2014 σε αποθήκες πυρομαχικών στην Τσεχική Δημοκρατία.

Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βουλγαρία

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