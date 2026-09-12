Σάλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης: Γέλια την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου – Δείτε βίντεο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι δύο Δημοκρατικοί πολιτικοί βρίσκονταν την Παρασκευή στην επίσημη τελετή μνήμης στο Σημείο Μηδέν, στο Κάτω Μανχάταν, μαζί με συγγενείς των θυμάτων και πολιτικούς από ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων των νεκρών, η κάμερα κατέγραψε τον Μαμντάνι και την Οκάσιο-Κορτέζ να συνομιλούν και στη συνέχεια να ξεσπούν σε γέλια.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, η τηλεοπτική μετάδοση είχε δείξει συγγενή θύματος να κλαίει, ενώ πάνω στη σκηνή οικογένειες συνέχιζαν μία προς μία την ανάγνωση των ονομάτων.

Το βίντεο δεν αποκαλύπτει τι ειπώθηκε μεταξύ Μαμντάνι και Οκάσιο-Κορτέζ ούτε τι προκάλεσε την αντίδρασή τους, ωστόσο η χρονική στιγμή στην οποία καταγράφηκε το στιγμιότυπο προκάλεσε κύμα επικρίσεων.