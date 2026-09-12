Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα το 2ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Blitz

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης) και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης- Χαλκιδικής συνδιοργανώνουν το 2ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Blitz, με την στήριξη της ModernChess, στον αίθριο χώρο του ΥΜΑΘ- Διοικητηρίου (Προξένων 2, Θεσσαλονίκη), το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 17:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για μια σημαντική σκακιστική διοργάνωση υψηλού επιπέδου, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης για σκακιστές και φίλους του αθλήματος. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το τουρνουά.