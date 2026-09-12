Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου:

1829 Λαμβάνει χώρα η Μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.

1948 Αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Οι έξι νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Γιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατίες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

1967 Η Αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας.

1981 Ο ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μία συγκλονιστική συναυλία στο Γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών.

2013 Δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής δέχονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα, μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

2016 Υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος τάσσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπήρχαν και σημαντικά οφέλη για την οικονομία.

Γεννήσεις

1906 Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ρώσος συνθέτης. (Θαν. 9/8/1975)

1913 Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άρειας φυλής. (Θαν. 31/3/1980)

1945 Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της».

Θάνατοι

1977 Στίβεν Μπίκο, μαύρος αγωνιστής κατά του Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική, τον οποίο απαθανάτισε ο Πίτερ Γκάμπριελ στο ομώνυμο τραγούδι του. (Γεν. 18/12/1946)

2003 Τζόνι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι και του ροκ. («Ring of fire», «I walk the line») (Γεν. 26/2/1932)

2019 Νάνος Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής, που κινείται στο κλίμα του υπερρεαλισμού. (Γεν. 5/7/1921).

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