Ροδάκινα: Είναι καλύτερα να τα τρώμε με ή χωρίς τη φλούδα; Τι πρέπει να ξέρουμε

Τα θρεπτικά συστατικά της φλούδας τους και τα υπολείμματα που μπορεί να περιέχει. Τι συνιστούν οι ειδικοί.

Η φλούδα από τα ροδάκινα είναι πολύ θρεπτική, καθώς περιέχει φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες που παρέχουν πολλά οφέλη στην υγεία. Ταυτοχρόνως, όμως, μπορεί να περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλοί προτιμούν να την αφαιρούν. Ποιο από τα δύο είναι προτιμότερο;

Όπως αναφέρουν ειδικοί από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), τα ροδάκινα είναι πλούσια σε βιταμίνη C και άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στην προστασία από:

Καρδιοπάθεια

Εγκεφαλικά επεισόδια

Καρκίνο

Όσο πιο φρέσκα και πιο ώριμα είναι τα ροδάκινα, τόσο περισσότερα αντιοξειδωτικά περιέχουν. Ταυτοχρόνως έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και υψηλή σε κάλιο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Δεν περιέχουν εξ άλλου χοληστερόλη και νάτριο – δύο συστατικά γνωστά για τους καρδιαγγειακούς κινδύνους τους.

Η φλούδα τους είναι η πηγή των περισσότερων αντιοξειδωτικών τους. Περιέχει επίσης άφθονες φυτικές ίνες, τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες.

Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι αυτές που δεν διαλύονται στο νερό. Συμβάλλουν στη ρύθμιση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος και διευκολύνουν την κίνηση της τροφής διαμέσου του πεπτικού σωλήνα. Προλαμβάνουν επίσης την δυσκοιλιότητα.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες χρησιμοποιούν νερό στο έντερο για να δημιουργήσουν μία γέλη (τζελ). Αυτή μπορεί να επιβραδύνει την πέψη, να αποτρέψει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου και να συμβάλλει στον έλεγχο της χοληστερόλης.

Τα οφέλη των φυτικών ινών

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι φυτικές ίνες:

Ευνοούν την υγεία του μικροβιώματος του εντέρου

Συμβάλλουν στη ρύθμιση του σωματικού βάρους

Ωφελούν την μεταβολική και την μεταβολική υγεία

Υποστηρίζουν την πέψη και την υγεία της καρδιάς

Προκαλούν κορεσμό της πείνας

Συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου

Τα ροδάκινα είναι επίσης ένα από τα πιο ενυδατικά τρόφιμα, ενώ παρέχουν λίγες θερμίδες. Στην πραγματικότητα, ένα μέτριο ροδάκινο (περίπου 150 γραμμάρια) περιέχει 130 γραμμάρια νερό και 2,2 γραμμάρια φυτικών ινών. Οι θερμίδες του είναι μόλις 68.

Η φλούδα

Η φλούδα των ροδάκινων είναι ένα από τα πιο θρεπτικά τμήματά τους. Μπορεί όμως, όπως προαναφέρθηκε, να περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή άλλα κατάλοιπα. Επομένως το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο για να καταναλωθεί με ασφάλεια.

Το πλύσιμο πρέπει να γίνεται κάτω από τη βρύση, με τρεχούμενο δροσερό νερό, και όχι σε λεκάνη με νερό. Μην χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό, διότι μπορεί να απορροφηθεί και, μαζί του, να απορροφηθούν βακτήρια από την επιφάνειά τους.

Στη συνέχεια στεγνώστε τα με χαρτί κουζίνας ή αφήστε τα να στεγνώσουν μόνα τους στον αέρα. Το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο είτε θα τα φάτε ωμά, είτε θα τα μαγειρέψετε. Και αυτό, διότι το μαγείρεμα δεν εξουδετερώνει τα χημικά που ενδεχομένως περιέχει η φλούδα τους.

Πηγή: iatropedia.gr