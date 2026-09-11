ΠΑΟΚ: Έως 35.000 η χωρητικότητα της Νέας Τούμπας
THESTIVAL TEAM
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας, η παρουσίαση της προόδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού για τη Νέα Τούμπα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη από την εκπρόσωπο της Populous, ο στόχος είναι η νέα Τούμπα να έχει χωρητικότητα 34-35 χιλιάδες φιλάθλους και το πέταλο της θύρας 4 να έχει χωρητικότητα περίπου 8.700 φιλάθλους, ενώ θα υπάρχει και ασπρόμαυρο fan wall.
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