ΠΑΟΚ: Έως 35.000 η χωρητικότητα της Νέας Τούμπας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας, η παρουσίαση της προόδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού για τη Νέα Τούμπα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη από την εκπρόσωπο της Populous, ο στόχος είναι η νέα Τούμπα να έχει χωρητικότητα 34-35 χιλιάδες φιλάθλους και το πέταλο της θύρας 4 να έχει χωρητικότητα περίπου 8.700 φιλάθλους, ενώ θα υπάρχει και ασπρόμαυρο fan wall.