Σοκάρουν οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη: Οι γιατροί ρωτούσαν το… AI πώς θα τον επαναφέρουν στη ζωή

Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, οι δύο γιατροί προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οι νέες πληροφορίες προκύπτουν από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την άσκηση κακουργηματικής δίωξης για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία σε βάρος των δύο γιατρών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν, όπου και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα.

Η φωτογραφία που είχε διαγραφεί από το κινητό της γιατρού

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρήματα εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της γιατρού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος στο οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.

Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.

Η χρονική ταυτοποίηση του αρχείου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη αντικειμενικό στοιχείο για το τι συνέβαινε στον χώρο και σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόταν ο Μαζωνάκης πριν υποστεί την ανακοπή.

Η αναζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη λίγο πριν από τον θάνατο

Το πλέον ασυνήθιστο εύρημα, ωστόσο, αφορά όσα φαίνεται να έγιναν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη μέσα στο ιατρείο και λίγο πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα ψηφιακά δεδομένα φαίνεται ότι κάποιος χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα τον υπολογιστή προκειμένου να αναζητήσει τι πρέπει να γίνει για να επανέλθει ένας ασθενής.

Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι η αναζήτηση έγινε με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Με απλά λόγια, ενώ μέσα στον χώρο εξελισσόταν η επείγουσα κατάσταση με τον τραγουδιστή, φαίνεται να τέθηκε σε σύστημα AI ερώτημα για το πώς μπορεί να σωθεί ή να επανέλθει ένας ασθενής.

Οι Αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν ποιος έκανε την αναζήτηση, την ακριβή ώρα που πραγματοποιήθηκε, ποιο ήταν το ερώτημα που πληκτρολογήθηκε και τι απάντηση δόθηκε, καθώς και αν το εύρημα συνδέεται χρονικά με την ανακοπή του Μαζωνάκη.

Σβησμένα από το ημερολόγιο μόνο τα ραντεβού του Μαζωνάκη

Εξίσου σοβαρά ερωτήματα δημιουργούν τα ευρήματα από τον υπολογιστή του ιατρείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, από την εξέταση του ηλεκτρονικού ημερολογίου διαπιστώθηκε ότι είχαν διαγραφεί καταχωρίσεις που αφορούσαν τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το στοιχείο που προκαλεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ερευνητών είναι ότι δεν φαίνεται να είχε διαγραφεί συνολικά το ημερολόγιο ή μεγάλος αριθμός ραντεβού. Οι καταχωρίσεις που έλειπαν αφορούσαν ειδικά τον τραγουδιστή.

Οι Αρχές επιχειρούν τώρα μέσω της ψηφιακής ανάλυσης να ανακτήσουν τα δεδομένα και να διαπιστώσουν ποιες ημέρες και ποιες ώρες είχε επισκεφθεί ή επρόκειτο να επισκεφθεί το ιατρείο, αλλά και πότε πραγματοποιήθηκαν οι διαγραφές.

Το εύρημα συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Ασφάλειας να αποκαταστήσει το ακριβές χρονολόγιο των επισκέψεων του Μαζωνάκη, ιδίως μετά τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν ήδη αποκτήσει κρίσιμη βαρύτητα στην έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, και όχι μετά τις 16:00, όπως φέρονται να είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους.

Ψάχνουν το «μαύρο κουτί» του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον και στο ίδιο το μηχάνημα. Οι ειδικοί θα επιχειρήσουν να αντλήσουν από το λογισμικό του όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να εξακριβώσουν πότε τέθηκε σε λειτουργία και πότε σταμάτησε να λειτουργεί.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη του μηχανήματος μπορούν να βοηθήσουν στην ακριβέστερη ανασύνθεση όσων συνέβησαν μέσα στο ιατρείο και να συγκριθούν με τις καταθέσεις, το υλικό των καμερών και τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια.

Η έρευνα έχει ήδη δείξει ότι τα δεδομένα του εξοπλισμού αποτελούν ένα από τα κεντρικά πεδία στα οποία επικεντρώνεται η Ασφάλεια, ενώ από το ιατρείο έχουν κατασχεθεί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, άλλα μέσα ψηφιακής αποθήκευσης, έγγραφα και σκευάσματα.

Κατασχέθηκαν και τα κινητά των γραμματέων

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχουν κατασχεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και τα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων του ιατρείου. Οι αστυνομικοί αναζητούν κάθε επικοινωνία ή άλλο ψηφιακό στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διασταύρωση των επισκέψεων, των ραντεβού, των ωρών άφιξης και των γεγονότων της κρίσιμης ημέρας.

Η εξέταση των συσκευών γίνεται παράλληλα με την ανάλυση του υπολογιστή και των τηλεφώνων των εμπλεκομένων, ώστε οι Αρχές να δημιουργήσουν μια ενιαία χρονική ακολουθία.

Τα ψηφιακά ίχνη στο επίκεντρο της ανάκρισης

Τα νέα στοιχεία αποκτούν πρόσθετη σημασία επειδή η έρευνα βρίσκεται πλέον σε δικαστικό επίπεδο. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε στους δύο γιατρούς δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ το υλικό που έχει συλλέξει η Ασφάλεια περιλαμβάνει ήδη μεγάλο αριθμό ψηφιακών και φυσικών πειστηρίων.

Την ίδια στιγμή, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει ακόμη απροσδιόριστη από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση.

Τέλος, περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η πλήρης ιατροδικαστική εικόνα δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί.