MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. Θέρμης: Συνεχίζονται έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις νέες ειδικότητες της ΕΠΑΣ Λακκιάς

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή στις πέντε ειδικότητες της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Λακκιάς. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και αμειβόμενη  με πρακτική άσκηση, ασφάλιση και σημαντικές παροχές για τους σπουδαστές. Επίσης προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, συνδυάζοντας τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι παροχές για τους σπουδαστές

Οι σπουδαστές που θα επιλέξουν την ΕΠΑΣ Λακκιάς έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχών, μεταξύ των οποίων:

– Αμειβόμενη πρακτική άσκηση, με αμοιβή 32,87 ευρώ την ημέρα.

– Τέσσερις έως πέντε ημέρες εργασίας την εβδομάδα, με έξι ώρες ημερησίως.

– Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, με τον χρόνο ασφάλισης να υπολογίζεται ως συντάξιμος.

– Επίδομα στέγασης 240 ευρώ το μήνα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Επίδομα σίτισης εννέα ευρώ ημερησίως, επίσης υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

– Σπουδαστική άδεια.

Η ΕΠΑΣ Λακκιάς αποτελεί μια επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία και εφόδια που μπορούν να τους βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ειδικότητες της τρέχουσας περιόδου είναι:

1. Βοηθός Φαρμακείου

2. Κομμωτική τέχνη

3. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων

4. Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Φυτοτεχνικές επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική τοπίου

Πληροφορίες – Επικοινωνία: ΕΠΑΣ Λακκιάς, τηλέφωνο: 23960 22769

Δήμος Θέρμης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στους αγιασμούς των πειραματικών του σχολείων

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Με την ταινία μικρού μήκους “Στον θρόνο του Ξέρξη” το τελευταίο αντίο της ΕΡΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 λεπτά πριν

ΚΚΕ: Ο Σπύρος Χαλβατζής έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του ΚΚΕ, της εργατικής τάξης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ηλίας Βρεττός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη