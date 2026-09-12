Δ. Θέρμης: Συνεχίζονται έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις νέες ειδικότητες της ΕΠΑΣ Λακκιάς

Μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή στις πέντε ειδικότητες της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Λακκιάς. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και αμειβόμενη με πρακτική άσκηση, ασφάλιση και σημαντικές παροχές για τους σπουδαστές. Επίσης προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, συνδυάζοντας τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι παροχές για τους σπουδαστές

Οι σπουδαστές που θα επιλέξουν την ΕΠΑΣ Λακκιάς έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχών, μεταξύ των οποίων:

– Αμειβόμενη πρακτική άσκηση, με αμοιβή 32,87 ευρώ την ημέρα.

– Τέσσερις έως πέντε ημέρες εργασίας την εβδομάδα, με έξι ώρες ημερησίως.

– Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, με τον χρόνο ασφάλισης να υπολογίζεται ως συντάξιμος.

– Επίδομα στέγασης 240 ευρώ το μήνα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Επίδομα σίτισης εννέα ευρώ ημερησίως, επίσης υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

– Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

– Σπουδαστική άδεια.

Η ΕΠΑΣ Λακκιάς αποτελεί μια επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία και εφόδια που μπορούν να τους βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ειδικότητες της τρέχουσας περιόδου είναι:

1. Βοηθός Φαρμακείου

2. Κομμωτική τέχνη

3. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων

4. Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Φυτοτεχνικές επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική τοπίου

Πληροφορίες – Επικοινωνία: ΕΠΑΣ Λακκιάς, τηλέφωνο: 23960 22769