Θεσσαλονίκη: 43χρονος το “σανίδωσε” στην ΠΑΘΕ – Έτρεχε με 188 χλμ/ώρα – Δείτε φωτο
THESTIVAL TEAM
Ένας 43χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για επικίνδυνη οδήγηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην ΠΑΘΕ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.
Δείτε φωτογραφίες που έδωσε η ΕΛΑΣ στη δημοσιότητα: