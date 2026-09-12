Θεσσαλονίκη: 43χρονος το “σανίδωσε” στην ΠΑΘΕ – Έτρεχε με 188 χλμ/ώρα – Δείτε φωτο

Ένας 43χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για επικίνδυνη οδήγηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην ΠΑΘΕ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες που έδωσε η ΕΛΑΣ στη δημοσιότητα: