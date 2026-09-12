Τραγωδία στην Κρήτη: 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό την 87χρονη μητέρα του

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μεσσαρά του Ηρακλείου με μία 87χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της.

Το δυστύχημα συνέβη σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του creta24, ο 55χρονος επιχείρησε να κάνει όπισθεν με το όχημά του, χωρίς να αντιληφθεί ότι εκείνη τη στιγμή η μητέρα του περνούσε πίσω από το αγροτικό. Το αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 55χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για θανατηφόρα παράσυρση, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο που καταγράφεται μέσα στην ίδια ημέρα στην Κρήτη. Νωρίτερα, μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα Χανίων, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.