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Μαρινάκης: Ο Κουτεντάκης αποκάλυψε την εξαπάτηση από τον Τσίπρα – Τα 7,5 δισ. είναι ετήσιες δαπάνες, όχι τετραετίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του Τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Φραγκίσκου Κουτεντάκη, στο Action24. Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι η διευκρίνιση Κουτεντάκη πως τα 7,5 δισ. ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το σύνολο της τετραετίας διαψεύδει την κοστολόγηση που είχε παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός και κάνει λόγο για «πολιτική εξαπάτηση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη:

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας».

Παύλος Μαρινάκης

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