Θάνατος Μαζωνάκη: Κηλίδες αίματος και το μηχάνημα σε λειτουργία από τις 14:14, δείχνει ο έλεγχος του ΙΣΑ στο ιατρείο

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία είχε καταφύγει ο πασίγνωστος τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση προκαλούν οργή.

Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι έκαναν προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία σημαντικά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ενώ το μέλος του ΙΣΑ που έκανε τον έλεγχο έκανε σημαντικές αποκαλύψεις,

Η Πολυτίμη Λεονάρδου πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του ΙΣΑ μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανέφερε σχετικά με τον προηγούμενο έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο. «Τους είχαμε συστήσει να απομακρύνει ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζονταν ο ιατρός παθολόγος αν και δεν νομιμοποιούνταν. Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει. Είμαι η ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα όταν μπήκαμε στο ιατρείο για έλεγχο. Πήγαμε για έλεγχο το 2025 και δεν είδαμε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης,. Ήταν λόγο περίεργη η εικόνα του ιατρείο, αλλά εγώ δεν μπορώ να υπεισέλθω σε θέματα γούστου».

Στη συνέχεια η Πολυτίμη Λεονάρδου που ήταν μεταξύ των μελών του ΙΣΑ που πήγε στο ιατρείο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη τόνισε. «Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται από ιδιωτικά ιατρεία, είχε δύο μηχανήματα σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Μας είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει την διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Στον χώρο είδαμε κηλίδες αίμα στον καναπέ, μια γόπα ηλεκτρονικού τσιγάρου, ενώ στο μηχάνημα αποδείχθηκε ότι ξεκινούσε η διαδικασία στις 14.14. Υπάρχουν φωτογραφίες. Η γιατρός επικαλούνταν ότι τα 42 λεπτά που φαίνεται ότι λειτουργούσε το μηχάνημα ήταν η διάρκεια της προετοιμασίας».

Παράλληλα όπως ανέφερε ο ΣΚΑΙ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εισηγηθεί να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης και της είχε επιβληθεί πρόστιμο 73.000.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε την ίδια ώρα μιλώντας στον ΣΚΑΙ η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα τόσο στο νοσοκομείο και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

Άμεσα τα αντανακλαστικά της αστυνομίας

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά την άμεση κινητοποίηση, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς, όπως είπε, μπόρεσαν να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα, για τα οποία ενημέρωσαν προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε παράλληλα τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να εντοπίζει και να ανακτά στοιχεία ακόμη και όταν έχει προηγηθεί προσπάθεια απόκρυψης ή διαγραφής τους.

Την ίδια ώρα η αναφέρθηκε και στις αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί από τα πρώτα στάδια της έρευνας, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για να αντιληφθούν πως οι πληροφορίες που λάμβαναν δεν ανταποκρίνονταν σε όσα είχαν πραγματικά συμβεί στον χώρο.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», ανέφερε.

Στις έρευνες είχε μεγάλη σημασία και η απόκλιση ανάμεσα στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά στους αστυνομικούς και στον χρόνο κατά τον οποίο, βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο τραγουδιστής έφτασε πραγματικά στο ιατρείο στο Κολωνάκι.