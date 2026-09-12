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Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής

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Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Σπύρος Χαλβατζής.

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε σημαντικό στέλεχος για δεκαετίες του ΚΚΕ και νωρίτερα και της ΚΝΕ της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, ενώ συνελήφθη από την δικτατορία το 1967, έχοντας την ιδιότητα του γραμματέα της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς και εξορίστηκε σε Γυάρο, Λέρο και Ωρωπό.

Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γυάρο το Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στο Δ.Σ.

ΚΚΕ

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