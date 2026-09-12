Μαρινάκης για μέτρα ΔΕΘ: Δεν δώσαμε ακόμη 13η σύνταξη γιατί τα μαθηματικά δεν βγαίνουν – Τι είπε για ενοίκια και ΦΠΑ στα καύσιμα

Στο 16ο «Briefing για τους πολίτες», το πρώτο μετά την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Αναλυτικά, οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον κ. Μαρινάκη και οι απαντήσεις που έδωσε:

Ποιοι ωφελούνται, τελικά, από τα μέτρα, έχω μπερδευτεί…

«Πολλοί! Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Συνεπώς, τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς, έως τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τα άτομα με αναπηρία και βέβαια τις οικογένειες» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Περιμέναμε περισσότερα. 13η σύνταξη δεν δώσατε τελικά. Ούτε μειώσατε τον ΦΠΑ στα καύσιμα…

«Ναι, δεν το κάναμε ακόμα, γιατί τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν θέλουμε ούτε να φορτώσουμε τις επόμενες γενιές με νέα βάρη ούτε να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Έχουμε μειώσει, μέχρι σήμερα, 83 έμμεσους και άμεσους φόρους και με τις νέες ανακοινώσεις θα έχουμε, συνολικά, μέχρι την άνοιξη μειώσει φόρους 91 φορές, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα. Τώρα για τον ΦΠΑ στα καύσιμα, αυτό θέλει μία προσοχή. Γιατί όσο οι συνθήκες ήταν έκτακτες, πήραμε μέτρα και συνεχίζουμε και παίρνουμε, αφού η επιδότηση στο diesel συνεχίζεται για έναν ακόμη μήνα, αλλά πρέπει για κάθε μας κίνηση, να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάνει στους πολίτες» σημείωσε.

Είδαμε δημοσιεύματα με νεοδιόριστη εκπαιδευτικό να μένει σε σκηνή. Το λέτε Ελλάδα 2.0 αυτό;

«Δεν πρόκειται να σας “χρυσώσω το χάπι”. Η εικόνα αυτή είναι πράγματι σοκαριστική. Άλλωστε το στεγαστικό δεν λύνεται από τη μια ημέρα στην άλλη, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Είναι όμως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Μέσα στο 2026, για παράδειγμα, θα καταβληθεί στις 25 Σεπτεμβρίου δεύτερο ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024, αναδρομικά, ενώ στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025.

Θα ήθελα όμως να δω και τους δήμους των νησιών μας να βγαίνουν μπροστά, να στηρίξουν τους δασκάλους και τους γιατρούς. Κάποια νησιά, ήδη, το κάνουν και μπράβο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σιγά τον φόρο που μειώσατε μέχρι 20.000. Αυτοί δηλαδή που βγάζουν λίγο παραπάνω από 20.000 δεν έχουν ανάγκη;

«Δεν τον μειώσαμε απλά, τον μηδενίσαμε σε αγρότες και τρίτεκνους, όπως τον έχουμε, ήδη, μηδενίσει από πέρυσι σε νέους και πολύτεκνους.

Όταν ακούτε αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ, δεν αφορά μόνο αυτούς που βγάζουν τόσα ή μέχρι τόσα.

Ένας τρίτεκνος που βγάζει μέχρι 20.000 ευρώ τον χρόνο δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο.

Τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 2.820 ευρώ τον χρόνο και τώρα θα πληρώνει 1.020 ευρώ» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Σάρωσε το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία. Θα έχουμε κι εδώ τα ίδια και εσείς δεν κάνετε τίποτα.

«Μεγάλη συζήτηση… Γιατί το AFD στη Σαξωνία δεν ανέβηκε σε τέτοιο ποσοστό μόνο λόγω του μεταναστευτικού ή της ανεργίας. Απλά οι λαϊκιστές έπεισαν τους πολίτες ότι τους νοιάζονται περισσότερο από τους μετριοπαθείς.

Στην Ελλάδα οι λαϊκιστές της αριστεράς και της άκρας δεξιάς κυβέρνησαν αγκαλιά και κανενός η ζωή δεν έγινε καλύτερη. Η καλύτερη απάντηση στους ακραίους και τους λαϊκιστές είναι τα απτά αποτελέσματα πολιτικής. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η φύλαξη των συνόρων και η διαχείριση του μεταναστευτικού. Κληρονομήσαμε το 2019 μία κατάσταση απελπισίας σε μια χώρα που κάποιοι έλεγαν, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και μόνο στο Βόρειο Αιγαίο, σε δομές ντροπής, βρίσκονταν πάνω από 50.000 παράνομοι μετανάστες, ενώ τώρα, δεν ξεπερνούν τους 3.000» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.