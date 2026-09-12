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Χαλκιδική: Συναγερμός για φωτιά στη Σκάλα – Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα, ήχησε 112

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της ενώ ήχησε και το 112 στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Σκάλας του Δήμου Αριστοτέλη. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ο Δήμος Αριστοτέλη συνδράμει με υδροφόρες στο έργο των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Οι φλόγες για την ώρα δεν απειλούν κατοικίες.

Χαλκιδική

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