MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στη στρατιωτική θητεία – “Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών αναφέρθηκε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά» υπογράμμισε και εξήγησε: «Με τη νέα θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις:

– Οι Οπλίτες εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ.

– Κάθε Οπλίτης φέρει ατομικό εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών.

– Υπάρχει ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη Διασώστη.

– Δημιουργείται πρότυπο Διακλαδικό Κέντρο Τραύματος στο 401 ΝΑ.

«Οι γνώσεις των Οπλιτών στις Πρώτες Βοήθειες αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για τους συνάνθρωπους τους, μετά τη στρατιωτική θητεία» κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θάνατος Μαζωνάκη: Κηλίδες αίματος και το μηχάνημα σε λειτουργία από τις 14:14, δείχνει ο έλεγχος του ΙΣΑ στο ιατρείο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια 500.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βηρυτού

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ροδάκινα: Είναι καλύτερα να τα τρώμε με ή χωρίς τη φλούδα; Τι πρέπει να ξέρουμε

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Ξέσπασε η Σία Κοσιώνη με τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Είναι απάνθρωπο, με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη: “Έχω άνδρα πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ”