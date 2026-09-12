Δένδιας: Οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στη στρατιωτική θητεία – “Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά”

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών αναφέρθηκε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά» υπογράμμισε και εξήγησε: «Με τη νέα θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών σήμερα. Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά.



Με τη Νέα Θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας.



Για πρώτη φορά στις… pic.twitter.com/K5uwuNRCSC September 12, 2026

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις:

– Οι Οπλίτες εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ.

– Κάθε Οπλίτης φέρει ατομικό εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών.

– Υπάρχει ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη Διασώστη.

– Δημιουργείται πρότυπο Διακλαδικό Κέντρο Τραύματος στο 401 ΝΑ.

«Οι γνώσεις των Οπλιτών στις Πρώτες Βοήθειες αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για τους συνάνθρωπους τους, μετά τη στρατιωτική θητεία» κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.