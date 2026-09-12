Σύνοδος Πρυτάνεων: Ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες δημοσιευμάτων περί αποκλεισμού ελληνικών ΑΕΙ από την κατάταξη Webometrics

Απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν τον αποκλεισμό έντεκα ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων από την κατάταξη Webometrics Ιουλίου 2026 εξέδωσε η Σύνοδος Πρυτάνεων, επισημαίνοντας ότι αφετηρία του ζητήματος εντοπίζεται «στην εμφάνιση ψευδεπίγραφων ιστοτόπων, οι οποίοι μιμούνται με υψηλό βαθμό πειστικότητας την ψηφιακή ταυτότητα των Webometrics και δημοσιεύουν αναληθή στοιχεία κατατάξεων».

Η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του επίσημου ιστοτόπου webometrics.info «δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για σύγχυση ως προς την αυθεντική πηγή των αποτελεσμάτων», σημειώνει η Σύνοδος και προσθέτει ότι ο υπεύθυνος έκδοσης των Webometrics, Isidro F. Aguillo, από το Cybermetrics Lab του Ισπανικού Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου (CSIC), ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου 2026, μέσω του λογαριασμού του στο X, ότι ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία είχαν προβάλει επισήμως ψευδή αποτελέσματα προερχόμενα από τέτοιους ιστοτόπους δεν θα συμπεριλαμβάνονταν στα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα της έκδοσης Ιουλίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ένταξη έντεκα ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων σε «διεθνή μαύρη λίστα» της κατάταξης των Webometrics, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2026, αποδίδοντας μάλιστα με κεφαλαία κόκκινα γράμματα τον χαρακτηρισμό «Blocked» στα πανεπιστήμια που δεν είχαν συμπεριληφθεί στη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική κατάταξη.

Κατόπιν διερεύνησης και γραπτής επικοινωνίας με τον καθηγητή Aguillo, η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει ότι, παρασχέθηκε «ρητή διευκρίνιση» ότι κατά τις δύο τελευταίες εκδόσεις των Webometrics δημοσιεύονται ελεύθερα μόνο τα κορυφαία ιδρύματα κάθε χώρας, ενώ από τη δημόσια αυτή λίστα εξαιρούνται όσα ιδρύματα προέβαλαν ψευδείς κατατάξεις.

Η Σύνοδος επισημαίνει: «Η πλήρης κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 32.000 ιδρύματα, εξακολουθεί να καταρτίζεται, αλλά διατίθεται έναντι αντιτίμου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η ελεύθερα προσβάσιμη συνοπτική έκδοση περιορίζεται καταρχήν στα δεκαπέντε ιδρύματα με τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη, με εξαίρεση όσα εμπίπτουν στην προαναφερθείσα πολιτική.

Κατά συνέπεια, η μη εμφάνιση ενός ΑΕΙ στο συνοπτικό δωρεάν διαθέσιμο έγγραφο δεν αποδεικνύει από μόνη της την επιβολή αποκλεισμού ή ποινής, καθώς το πιθανότερο είναι να οφείλεται στη θέση του ιδρύματος στην πλήρη κατάταξη. Σε επιμέρους επικοινωνίες ελληνικών ιδρυμάτων που κατονομάζονται ως “αποκλεισθέντα” στα προαναφερθέντα δημοσιεύματα, υπήρξε κατηγορηματική διάψευση από την πλευρά του καθηγητή Aguillo ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα είχαν αποκλειστεί, καθιστώντας σαφές ότι οι συλλήβδην χαρακτηρισμοί “blocked” και “διεθνής μαύρη λίστα”, που αναπαρήχθησαν στα ανωτέρω δημοσιεύματα, αποτελούν αυθαίρετα ερμηνευτικά συμπεράσματα των συντακτών των άρθρων. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες, σημειωτέον, έχουν ήδη θεραπευτεί με την αφαίρεση των σχετικών μεμονωμένων αναρτήσεων, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνουν τον κανόνα της ακαδημαϊκής ακεραιότητας του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου».

Με βάση τα παραπάνω, η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων καταδικάζει «την άκριτη αναπαραγωγή και τη διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη διεθνή εικόνα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων».

«Η ατεκμηρίωτη απόδοση ισχυρά αρνητικών χαρακτηρισμών, όπως “μαύρη λίστα” ή “αποκλεισμός”, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δημιουργεί πλήρως εσφαλμένες εντυπώσεις στην ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, καθώς και στο ευρύτερο κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Σύνοδος Πρυτάνεων καλεί τα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τα συγκεκριμένα στοιχεία να προβούν σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και στο μέλλον να τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία, διασταυρώνοντας πληροφορίες που αφορούν σε ζητήματα διεθνών κατατάξεων και ανατρέχοντας στην πρωτογενή πηγή πριν από τη δημοσίευση παρόμοιων ειδήσεων», συνοψίζει η Σύνοδος.

Όπως επισημαίνει, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια «παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στην ποιότητα, στην εξωστρέφεια και στη διεθνή ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν με προσοχή κάθε ζήτημα που άπτεται της αξιοπιστίας των διεθνών κατατάξεων στις οποίες συμμετέχουν και θα προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση της δημόσιας εικόνας τους στις περιπτώσεις εκείνες όπου γίνονται στόχος ανακριβών ή παραπλανητικών δημοσιευμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ