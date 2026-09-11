Θεσσαλονίκη: Μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία για το πρώτο κουδούνι – Βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις μόνο σήμερα

Μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα η Διεύθυνση Τροχαίας, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα πρόστιμα έπεσαν “βροχή” για διάφορες παραβάσεις ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας διένειμαν σήμερα, σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα έδωσαν συμβουλές – οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους, σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διένειμαν σήμερα, σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα έδωσαν συμβουλές – οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους, σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά και ιδιαίτερα για τη χρήση των διαβάσεων πεζών, των πεζοδρομίων, τη συμμόρφωση τους με τους φωτεινούς σηματοδότες κλπ.

Ελληνική Αστυνομία

Επιπλέον, με στόχο τη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών οδικής ασφάλειας για τους μαθητές έχουν ήδη διαβιβαστεί οδηγίες προς τις υφιστάμενες Αστυνομικές Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής περιόδου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν 326 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις, από τις οποίες:

(6) αφορούν σε παραβίαση ορίου ταχύτητας,

(12) αφορούν σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

(207) αφορούν σε παραβάσεις ταχογράφου,

(2) αφορούν σε έλλειψη πυροσβεστήρα,

(1) αφορά σε έλλειψη φαρμακείου,

(6) αφορούν σε μη τήρηση ωραρίου εργασίαςκαι

(17) αφορούν διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Ελληνική Αστυνομία

Επισημαίνεται σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης του οδηγού Σχολικού Λεωφορείου, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ακινητοποίηση οχήματος.

“Οι ενέργειες της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής, από Αξιωματικούς της Τροχαίας και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία”, αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.