MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την πρόθεσή του να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους και το ΕΚΠΑ και να απαγορεύσει παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο για εναλλακτικές θεραπείες εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε δημοσιεύματα, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Stem Cell «λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο)». Ταυτόχρονα περνά στην αντεπίθεση έναντι τις κριτική για «ανοχή στους κομπογιαννίτες» λέγοντας πως «οι περισσότεροι προωθούσαν για Πρωθυπουργό έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση» αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού.

«Θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο Άδωνις… λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis.
Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε «τις εναλλακτικές θεραπείες»….

Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου). Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.
Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κεραμέως από Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ απασχόλησης 72,2% στην Ελλάδα και ανεργία σε χαμηλό 18ετίας

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ροδάκινα: Είναι καλύτερα να τα τρώμε με ή χωρίς τη φλούδα; Τι πρέπει να ξέρουμε

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ηλίας Βρεττός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Άννα Βίσση συγκίνησε με την αφιέρωσή της από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μπορεί και να μας ακούει, ποτέ δεν ξέρεις” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Η απάντηση Σιακαντάρη για τη δήλωση Τσίπρα: Δεν απομακρύνθηκα από την ΕΛΑΣ – Είχα ζητήσει να μη συμμετέχω στα όργανα