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Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και τη σκήνη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία.

Το σκηνικό που έχει στηθεί περιμετρικά του αγάλματος για τις ανάγκες της συναυλίας έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι “Ενωμένοι Μακεδόνες” καλούν σήμερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη διεξαγωγή της συναυλίας.

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 στο σιντριβάνι, απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Θεσσαλονίκη

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