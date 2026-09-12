Συγκίνησε πιτσιρικάς που έπαιξε στο πιάνο το “Ώρες μικρές” του Γιώργου Μαζωνάκη στο μετρό του Συντάγματος – Δείτε βίντεο

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και στο ευρύ κοινό. Πολλοί συνάδελφοί του τον έχουν τιμήσει μέσα από τις εμφανίσεις τους και τα τραγούδια που του αφιέρωσαν, ενώ κάποιοι άλλοι επέλεξαν να ακυρώσουν ακόμη και τις προγραμματισμένες συναυλίες τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα συγκίνησης, μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στο Μετρό του Συντάγματος. Ένας πιτσιρικάς πήρε θέση μπροστά στο πιάνο του σταθμού και άρχισε να παίζει τη μελωδία από το «Ώρες μικρές», ένα από τα γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ερμηνεία του νεαρού στο πιάνο δεν πέρασε απαρατήρητη. Η μελωδία του γνωστού τραγουδιού προσέλκυσε το ενδιαφέρον των περαστικών, δημιουργώντας για λίγα λεπτά μια διαφορετική ατμόσφαιρα μέσα στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.