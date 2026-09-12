Η Άννα Βίσση συγκίνησε με την αφιέρωσή της από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μπορεί και να μας ακούει, ποτέ δεν ξέρεις” – Δείτε βίντεο

Στον απρόσμενο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο μέσα στην εβδομάδα, αναφέρθηκε με συγκίνηση η Άννα Βίσση.

Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια βρέθηκε στην Κύπρο για να τραγουδήσει σε εταιρικό event και, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, θέλησε να κάνει μια ξεχωριστή αναφορά στον εκλιπόντα συνάδελφό της, αφιερώνοντας λίγα λεπτά στη μνήμη του.

Από τη σκηνή, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν ωραίο άνθρωπο, έναν ωραίο καλλιτέχνη, έναν φίλο όλων μας», σημειώνοντας πως «χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ».

Η τραγουδίστρια εξέφρασε παράλληλα τη βαθιά της θλίψη, αλλά και την αγανάκτησή της για τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφός της. «Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση, γιατί το να χαθεί τόσο άδικα και τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος νομίζω ότι μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε.

Η Άννα Βίσση είχε ήδη εκφράσει τη συγκίνησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μέσα από ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό post στα social media.

«Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού», ανέφερε στη συνέχεια η Άννα Βίσση.

Αμέσως μετά, η ερμηνεύτρια τραγούδησε το χαρακτηριστικό «Ανήκω σε μένα», αφιερώνοντάς το στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.