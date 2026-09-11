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Τη Δευτέρα στις 13:00 στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

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Στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ στη συνέχεια ο δημοφιλής τραγουδιστής θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο. Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η Νίκαια είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του καλλιτέχνη. Εκεί γεννήθηκε και δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη και την υπερηφάνειά του για τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Η περιοχή αποτελούσε συχνά σημείο αναφοράς στις δηλώσεις του, αλλά και στη μουσική του πορεία.

Τη Δευτέρα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές αναμένεται να βρεθούν στη Νίκαια για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης

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