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Ηράκλειο: Διάσωση 37 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Αρχείο Intime
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Σκάφος με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στο Ηράκλειο.

O εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν οι 37 μετανάστες, εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

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