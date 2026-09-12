Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (12/9).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δήμαρχος επέβαινε μόνος του σε δίκυκλο όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο οδόστρωμα. Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος.

Σύμφωνα με naxospress.gr ο Αναστάσιος Φαρούπος επέστρεφε στο σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής (11/9), όταν εντοπίστηκε από περαστικό πεσμένος δίπλα στο δίκυκλό του. Για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του έχει προγραμματιστεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα.

Τρεις θητείες στον Δήμο Αντιπάρου

Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε εκλεγεί δήμαρχος Αντιπάρου σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, το 2014, το 2019 και το 2023. Γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965 και είχε σπουδάσει λογιστική στο ΤΕΙ Ηρακλείου. Εργάστηκε ως λογιστής και φοροτεχνικός, ενώ από το 2005 ήταν υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών. Το επίσημο βιογραφικό του Δήμου Αντιπάρου επιβεβαιώνει τα στοιχεία της επαγγελματικής και αυτοδιοικητικής πορείας του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.