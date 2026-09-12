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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Καβάλα – Μετέφεραν 18 αλλοδαπούς

Αρχείο Intime
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Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου και της Καβάλας, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, δύο ημεδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην  Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, ο ένας ημεδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα στην Εγνατία οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Αξιωματούχους της Frontexσυνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό, διότι οδηγώντας  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δέκα 10 μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ τελικά συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματός μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα καικινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν αντίστοιχα το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.

Ελληνική Αστυνομία

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