Δημήτρης Νατσιός στη ΔΕΘ: “Η ΝΙΚΗ θα είναι ξανά στη Βουλή – Ζούμε για την Ελλάδα και όχι από την Ελλάδα”

Τις θέσεις και τις πολιτικές προτεραιότητες της ΝΙΚΗΣ για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα ανέπτυξε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ τοποθετήθηκε για τα εθνικά ζητήματα, τη Συμφωνία των Πρεσπών, το μεταναστευτικό, την Παιδεία και τα σχολικά βιβλία, αλλά και για τις δημοσκοπήσεις, την κοινοβουλευτική παρουσία και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η ΝΙΚΗ.

Συμφωνία των Πρεσπών: «Παρέδωσαν όνομα, εθνότητα και γλώσσα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Δημήτρης Νατσιός για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις πολιτικές δυνάμεις που τη διαμόρφωσαν και τη στήριξαν.

«Εκείνη τη μαύρη Μεγάλη Παρασκευή την ονόμασα “Η Προδοσία των Πρεσπών”. Ο κύριος Τσίπρας χασκογελούσε αλλάζοντας γραβάτες, θυμόμαστε αυτή την τελειωμένη εικόνα. Δεν παρέδωσε μόνο το όνομα, το τιμημένο και ένδοξο όνομα της Μακεδονίας, παρέδωσε και εθνότητα, παρέδωσε και γλώσσα», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, έθεσε το ζήτημα της χρήσης του όρου «Μακεδονία» και στα εμπορικά προϊόντα, εξαπολύοντας νέα επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό:

«Ποιος έδωσε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία στα προϊόντα τους; Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει μούτρα και εμφανίζεται ως επανακάμψας δήθεν και σωτήρας».

«Όσο ακροδεξιοί ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Παύλος Μελάς και ο Αυξεντίου, άλλο τόσο είμαστε εμείς»

Απαντώντας στους χαρακτηρισμούς περί «ακροδεξιάς», ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ απέρριψε κατηγορηματικά τις σχετικές αιτιάσεις και επικαλέστηκε τρεις εμβληματικές μορφές των εθνικών αγώνων του Ελληνισμού: τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Παύλο Μελά και τον Γρηγόρη Αυξεντίου.

«Όσο ακροδεξιός είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Παύλος Μελάς και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, άλλο τόσο είμαι εγώ και η ΝΙΚΗ», τόνισε.

Ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε ότι η ΝΙΚΗ δεν αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς «δεξιάς» και «αριστεράς», αλλά μέσα από τις αρχές και τις αξίες της Ρωμιοσύνης, με επίκεντρο την πίστη, την πατρίδα και την οικογένεια.

Παιδεία: «Θα έπρεπε να είναι το πυρηνικό μας όπλο»

Ξεχωριστή θέση στη Συνέντευξη Τύπου είχε η Παιδεία, με τον Πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ να επισημαίνει ότι η ανάταξη του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να ξεκινήσει από τις πρώτες βαθμίδες.

«Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η ανάταξη της Παιδείας», τόνισε.

Ο Δημήτρης Νατσιός τάχθηκε υπέρ της ουσιαστικής ενίσχυσης της ελληνικής Ιστορίας και της παράδοσης στο σχολείο και πρότεινε, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση μαθήματος «Πατριδογνωσίας».

«Να γνωρίσουν τα παιδιά την πατρίδα τους. Αυτή την ωραία πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική Παιδεία, εφόσον αντιμετωπιζόταν ως πραγματική εθνική προτεραιότητα, «θα έπρεπε να ήταν το πυρηνικό μας όπλο».

«Η ΝΙΚΗ θα είναι ξανά στη Βουλή»

Απαντώντας στις ερωτήσεις για τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό μέλλον του Κινήματος, ο Δημήτρης Νατσιός εμφανίστηκε βέβαιος για την εκ νέου κοινοβουλευτική παρουσία της ΝΙΚΗΣ.

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η ΝΙΚΗ θα είναι ξανά στη Βουλή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το Κίνημα δεν δημιουργήθηκε από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά μέσα από την κοινωνία.

Έστειλε, παράλληλα, σαφές μήνυμα για τον ρόλο που διεκδικεί η ΝΙΚΗ στην επόμενη πολιτική περίοδο:

«Όλα τώρα αρχίζουν. Όχι μόνο θα είμαστε στην επόμενη Βουλή, αλλά θα διαδραματίσει η ΝΙΚΗ και σοβαρό και κομβικό ρόλο».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Νατσιός συμπύκνωσε τη φιλοσοφία και την πολιτική αντίληψη του Κινήματος σε μία φράση:

«Εμείς είμαστε εδώ να θυσιαστούμε για την πατρίδα και όχι να θυσιάσουμε την πατρίδα. Ζούμε για την Ελλάδα και όχι από την Ελλάδα».