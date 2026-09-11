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Ψέριμος: Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά

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THESTIVAL TEAM

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Με έξι μαθητές ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά.


Η λειτουργία του σχολείου στο μικρό ακριτικό νησί έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, καθώς πριν από τρία χρόνια είχε επαναλειτουργήσει με μόλις δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στο σχολείο φοιτούν έξι παιδιά, ενώ ακόμη δύο βρίσκονται στο προνήπιο.

Στην ενίσχυση της παραμονής οικογενειών στην Ψέριμο συνέβαλε και η δημιουργία επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής Μαστιχάρι – Ψέριμος – Κάλυμνος με επιστροφή το απόγευμα, ώστε κάτοικοι του νησιού να μπορούν να εργάζονται στην Κάλυμνο και να επιστρέφουν στην Ψέριμο την ίδια ημέρα.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Παππάς τόνισε ότι «τα παιδιά είναι το μέλλον της Ψερίμου» και υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν, να μορφώνονται και να παραμένουν στον τόπο τους.

Ψέριμος

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