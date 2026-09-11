Τρεις μέρες, τέσσερις DJs και ένας “Αέρας” που επιστρέφει δυνατά

Τρία βράδια. Τέσσερις DJs. Ένα opening που έρχεται για να δώσει τον ρυθμό στις πρώτες φθινοπωρινές εξόδους της πόλης.

Από την Παρασκευή 11 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο «Αέρας» στη Ναυάρχου Κουντουριώτου 6, στη Θεσσαλονίκη, υποδέχεται τον Άρη Χαλκιά, τον Άκη Ακίτο, τον Πάνο Πάπα και Special Guest Dj Bobito, σε ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, cocktails και party διάθεση.

Με έναν χρόνο ήδη στην πλάτη του, ο «Αέρας» δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το all-day spot που ξεκινά από το πρωί με brunch και φαγητό και όσο περνά η ώρα ανεβάζει ένταση, επιλέγει να γιορτάσει την πρώτη του επέτειο με ένα τριήμερο που μοιάζει περισσότερο με δήλωση: οι νύχτες της πόλης επιστρέφουν και ο «Αέρας» θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρό τους.

Από τις 09:00 το πρωί, ο «Αέρας» υποδέχεται τη Θεσσαλονίκη για brunch, καφέ και φαγητό, ενώ όσο περνά η μέρα η ατμόσφαιρα αλλάζει. Τα cocktails, η μουσική και τα DJ sets παίρνουν σταδιακά τη σκυτάλη, με το Σαββατοκύριακο να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το opening τριήμερο

Την Παρασκευή 11/9, στα decks ανεβαίνουν ο Άρης Χαλκιάς και ο Άκης Ακίτο.

Ο Άρης Χαλκιάς, ένας από τους αναγνωρίσιμους DJs και remixers της ελληνικής σκηνής, έχει παρουσία σε σημαντικά clubs και events στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας παράλληλα συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Μαζί του ο Άκης Ακίτο, ο οποίος ξεκίνησε ως DJ το 2005 στη Δράμα και, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, έχει περάσει από venues και events σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2016, με βάση τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ενεργό μέρος της club και event σκηνής της πόλης.

Το Σάββατο 12/9, ο Άρης Χαλκιάς επιστρέφει στα decks μαζί με τον Πάνο Πάπα. Με παρουσία σε venues, events και nightlife projects σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Πάνος Πάπας κινείται στον ήχο του σύγχρονου clubbing, με sets που έχουν στο επίκεντρο την ενέργεια και το party.

Την Κυριακή 13/9, το weekend κλείνει με τον Άρη Χαλκιά και special guest τον Bobito. DJ, music producer και songwriter, ο Bobito έχει ξεχωρίσει μέσα από παραγωγές, remixes και συνεργασίες με γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, έχοντας τη δική του θέση στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ

Ο «Αέρας» είναι ένας all-day χώρος που ακολουθεί τον ρυθμό της πόλης. Το brunch σερβίρεται καθημερινά μέχρι τις 17:00, ενώ το φαγητό είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από Δευτέρα έως Πέμπτη, ο χώρος παραμένει ανοιχτός μέχρι τις 02:00, ενώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η βραδιά συνεχίζεται μέχρι τις 04:00.

Έναν χρόνο μετά το opening του στη Θεσσαλονίκη, ο «Αέρας» συνεχίζει να χτίζει τη δική του ταυτότητα, συνδυάζοντας φαγητό, cocktails, μουσική και nightlife σε έναν χώρο που μπορεί να ξεκινήσει από το πρωινό και να καταλήξει στις πρώτες ώρες της επόμενης ημέρας.

ΑΕΡΑΣ

Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 6, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο κρατήσεων: +30 69 3279 0790

Ωράριο: Καθημερινά από τις 09:00

Brunch: έως τις 17:00

Δευτέρα–Πέμπτη: έως τις 02:00

Παρασκευή–Κυριακή: έως τις 04:00