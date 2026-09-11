Γεωργιάδης: Σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν οι κλινικές αντιγήρανσης

Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς λειτουργούν οι κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη συζήτηση που έχει ανοίξει στον δημόσιο διάλογο, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για τις πρακτικές που εφαρμόζουν κάποια ιατρεία.

«H αντιγήρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα αλλά απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος», ανέφερε στο ERNews ο κ. Γεωργιάδης.

Και σημείωσε: «Η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Επ’ ευκαιρία αυτού καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και αυτό θα προσπαθήσω».