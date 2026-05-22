Eurovision 2026: Τι σημαίνει το “Bangaranga” – Το αρχαίο τελετουργικό που ενέπνευσε το νικητήριο τραγούδι

Η λέξη «Bangaranga», που έγινε γνωστή μέσα από το τραγούδι που κατέκτησε τη φετινή Eurovision, έχει βαθιές ρίζες στη βουλγαρική λαϊκή παράδοση και συνδέεται με ένα ιδιαίτερο συναίσθημα αισιοδοξίας, δύναμης και ελευθερίας. Τη σημασία της προσπάθησε να εξηγήσει και η Ντάρα σε συνέντευξή της στο BBC λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Όπως ανέφερε η ίδια, η λέξη εκφράζει την αίσθηση ότι «όλα μπορούν να πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά». Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης ανοιχτά για τη δική της μάχη με το άγχος, εξηγώντας πως μέσα από προσωπικό διάλογο με τον εαυτό της ανακάλυψε ότι η αυθεντικότητα και η αποδοχή της προσωπικής ταυτότητας αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη.

Σύμφωνα με τη Ντάρα, το μήνυμα του τραγουδιού είναι πως κάθε άνθρωπος μπορεί να απελευθερωθεί όταν πάψει να αναζητά την αποδοχή των άλλων και επιλέξει να εκφράζεται όπως πραγματικά είναι.

Η σύνδεση με τη βουλγαρική παράδοση

Το «Bangaranga» αντλεί έμπνευση από τους kukeri, ή κουκέρι, μια πανάρχαια βουλγαρική τελετουργία που σχετίζεται με την απομάκρυνση του κακού και την αναγέννηση, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με τη λαογραφική παράδοση, άνδρες ντύνονται με βαριές γούνινες στολές, τεράστιες μάσκες ζώων και μεγάλα μεταλλικά κουδούνια και περιφέρονται στα χωριά πραγματοποιώντας θορυβώδεις τελετουργικές πομπές.

Οι κουκέροι αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της βουλγαρικής λαογραφίας. Οι εντυπωσιακές χειροποίητες στολές τους, οι προβιές, οι ξύλινες μάσκες και τα χάλκινα κουδούνια συνδέονται με αρχαίες παγανιστικές τελετές που πραγματοποιούνται τον χειμώνα και την άνοιξη.

Στόχος των τελετών είναι να διώξουν τα κακά πνεύματα, να φέρουν υγεία, ευημερία και καλή σοδειά στις κοινότητες.

Παράλληλα, η λέξη «Bangaranga» φαίνεται να έχει και επιρροές από την τζαμαϊκανή αργκό, όπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένταση, εκρηκτική ενέργεια και έντονη, θορυβώδη ζωντάνια.

