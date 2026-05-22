Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα χανταϊού σε μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία

Ένα μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη της Ισπανίας και επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε ως νέο κρούσμα του χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Η Ολλανδία επιβεβαίωσε σήμερα ένα νέο κρούσμα σε ένα μέλος του πληρώματος που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη, επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία και έκτοτε βρίσκεται σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους.

Υπάρχουν πλέον συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προέτρεψε τις χώρες να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, μετά τον εντοπισμό αυτού του νέου κρούσματος. «Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τις πληγείσες χώρες να παρακολουθούν όλους τους επιβάτες και να κινούνται προσεκτικά για το υπόλοιπο της περιόδου καραντίνας».

Ολλανδία Χανταϊός

