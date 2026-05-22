Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο ανήλικη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

Συναγερμός σήμανε στην Αχαΐα μετά από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας 14χρονης που έχει καταναλώσει χάπια σε χωριό της περιοχής, με τις αστυνομικές αρχές να κινητοποιούνται άμεσα μετά την ενημέρωση για το συμβάν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου είχε διακομιστεί η ανήλικη, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες του tempo24, η 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε χάπια ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.



Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.



Η 14χρονη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.