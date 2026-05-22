Πορτοσάλτε για Μουτσάτσου: “Αρτέμη Σώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς – Ήταν μαζί με τους δραχμιστές”

Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκαν στη χθεσινή ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Αρχικά, η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε ότι «οι ίδιοι οι διοργανωτές έκαναν ένα μικρό φάουλ. Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες ότι περιμένουμε 2.000 κόσμο εδώ, η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη».

Με τη σειρά του ο Άρης Πορτοσάλτε σχετικά με το όνομα του κόμματος αλλά και το περιστέρι που είναι σύμβολό του, ανέφερε «παλιομοδίτικα όλα».

Σχετικά με την Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ήταν η παρουσιάστρια της εκδήλωσης για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, ο Άρης Πορτοσάλτε ανέφερε: «Αρτέμη Σώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Να με συγχωρείτε, αλλά είναι επίσης κομεντί».

Ερωτηθείς «πού κολλάει ο Σώρας», είπε πως: «Η κυρία Μουτσάτσου είναι ΕΠΑΜ. Είναι όλοι μαζί εκεί, Καζάκης, Αρτέμης Σώρας κτλ. Ήταν μαζί με τους δραχμιστές. Όλο αυτό είναι αγανακτισμένη πλατεία Συντάγματος».