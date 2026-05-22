Καλοκαίρι και κατοικίδια: Πώς να προστατεύσετε τους τετράποδους φίλους σας από τη ζέστη

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κατοικίδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη θερμοπληξία και την αφυδάτωση.

Οι κτηνίατροι συνιστούν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό, καθώς και αποφυγή βόλτας τις ώρες έντονης ζέστης, κυρίως από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα.

Ειδικά οι σκύλοι δεν πρέπει να περπατούν σε καυτές επιφάνειες, όπως άσφαλτος ή πλακάκια, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων στις πατούσες τους.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να φροντίζουν ώστε τα κατοικίδια να παραμένουν σε σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο, ενώ δεν πρέπει ποτέ να μένουν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμη και για λίγα λεπτά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η σωστή περιποίηση του τριχώματος και οι τακτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία των ζώων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.