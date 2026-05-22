Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 42χρονος που απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του και να… ανέβει πάνω στον τάφο της

Στη φυλακή οδηγείται ένας 42χρονος άνδρας, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής και έτσι ο κατηγορούμενος πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Όπως κατέθεσε η ηλικιωμένη γυναίκα, βιώνει έναν καθημερινό εφιάλτη εξαιτίας του γιου της, ο οποίος προκαλεί διαρκώς καβγάδες στο σπίτι και απειλεί ότι θα τη σκοτώσει.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ο κατηγορούμενος την απείλησε λέγοντάς της, μάλιστα, πως «θα ανέβει πάνω στον τάφο της».

«Φοβάμαι» ήταν η μοναδική λέξη που επαναλάμβανε συνεχώς η ηλικιωμένη στην κατάθεσή της, εξηγώντας στο δικαστήριο ότι αναγκάζεται να κλειδώνει τις πόρτες του σπιτιού προκειμένου να προστατευτεί.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, στο πρόσφατο παρελθόν ο 42χρονος είχε καταδικαστεί ξανά για αδίκημα που αφορά ενδοοικογενειακή βία.

Στην απολογία του ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν απείλησε τη μητέρα του. «Θα φύγω από το σπίτι, αλλά μου αναλογεί ένα μερίδιο», ισχυρίστηκε σε άλλο σημείο της απολογίας του.