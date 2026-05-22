Έτοιμη προς αναχώρηση η αποστολή του ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

Νέες προοπτικές συνεργασίας ελληνικών και ρουμανικών αλλά και μολδαβικών φορέων και επιχειρήσεων δημιουργεί η πολυπληθής αποστολή στο Βουκουρέστι, που οργανώνει ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στο πλαίσιο της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες, που έχει θέσει σε εφαρμογή.

Σε συνέχεια των ιδιαίτερα επιτυχημένων αποστολών στην Σόφια (16-17 Φεβρουαρίου) και στο Βελιγράδι (30 και 31 Μαρτίου) η νέα αποστολή του ΥΜΑΘ αναχωρεί την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, για το Βουκουρέστι, όπου την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη (25 και 26 Μαΐου 2026) θα έχει επαφές με φορείς και επιχειρήσεις της γειτονικής χώρας, ενώ ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της ρουμανικής Κυβέρνησης.

Στην ομάδα που θα επισκεφθεί τη ρουμανική πρωτεύουσα θα συμμετέχουν Περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης και των αντίστοιχων ΠΕΔ, όπως και Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της περιοχής, οι διοικήσεις του Enterprise Greece του ΥΠΕΞ, οι διοικήσεις άλλων οικονομικών οργανισμών όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, περιφερειακά Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας κ.α.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι, εξάλλου, η συμμετοχή στην εν λόγω αποστολή των λιμανιών της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος και της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας, καθώς θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι άνω των 50 επιχειρήσεων από τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ από ρουμανικής πλευράς θα συμμετέχουν εκπρόσωποι άνω των 70 επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον συμμετοχής από ρουμανικά λιμάνια και συμπληρωματικούς φορείς. Συγκεκριμένα έχουν δηλώσει συμμετοχή οι διοικήσεις του λιμανιού της Κωστάντζας, της Διοίκησης των πλωτών καναλιών (Δούναβης-Διώρυγα Μαύρης Θάλασσας,), του Οργανισμού Λιμένος Galati-Λιμενικής Διοίκησης Θαλάσσιου Δούναβη Α.Ε., του λιμένα Σουλίνας, της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών και Πρακτόρων Πλοίων της Ρουμανίας, του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Ναυτιλιακού και Γεωργικού Επιμελητηρίου της Κωστάντζας, της UMEX SA (μεγάλος λιμενικός διαχειριστής/ειδικά στο χύδην φορτίο: Σιτηρά & Λιπάσματα), της EASTSHIP (μεγάλα και βαριά φορτία), της DTS Logistic Services (Shipping Agency & complete Marine Solutions), της DP World (ολοκληρωμένες λειτουργίες τερματικού σταθμού, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, αποθήκευση κ.λπ.) της FAST FREIGHT (Port & Rail Operator) και της COSCO Shipping.

Το απόγευμα της Δευτέρας τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συναντηθούν με εκπροσώπους του επίσημου κυβερνητικού φορέα για τις ξένες επενδύσεις στην Μολδαβία, του INVEST MOLDOVA, που θα μεταβούν για τον σκοπό αυτό στο Βουκουρέστι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνάντηση των μελών της ελληνικής αποστολής με τις διπλωματικές αρχές της χώρας μας στη Ρουμανία, στην ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, την οποία οργανώνει η Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα.

Την Τρίτη 26 Μαΐου το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατ΄ ιδίαν συναντήσεις Ελλήνων και Ρουμάνων επιχειρηματιών, συναντήσεις των Ελλήνων ακαδημαϊκών από τα πέντε Πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας με τους επικεφαλής της έδρας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, καθώς επίσης και επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όπου θα την υποδεχθεί το μέλος του Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρουμανίας κ.Dragos Zisopol.Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους Προέδρους των Ελληνικών Περιφερειακών Κοινοτήτων της Ρουμανίας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης θα συναντηθεί, επίσης, με τους επικεφαλής της ρουμανικής Γερουσίας, όπως και με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης Marin Țole και τον γενικό γραμματέα του ίδιου υπουργείου Gabriel Ghilea με αντικείμενο θέματα συνεργασίας ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα υπογραφούν, επίσης, Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δυο χωρών με στόχο την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών.