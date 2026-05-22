Τσουκαλάς: Ο κ. Φλωρίδης απηύθυνε ειρωνείες περί “φωστήρων”, αλλά πιάστηκε αδιάβαστος

«Ο κ. Φλωρίδης, με περισπούδαστο ύφος, απηύθυνε ειρωνείες περί “φωστήρων”», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ομιλία του υπ. Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε πως «ως γνήσιος φωστήρας ο ίδιος δήλωσε πως οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ – Predator ήταν 11, ενώ όπως έχει προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν 27».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ακόμη πώς ο υπουργός Δικαιοσύνης για να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, επιστράτευσε μια σοφιστεία ότι δήθεν δεν είχε λόγο η κυβέρνηση να παρακολουθεί μέσω Predator γιατί μπορούσε να παρακολουθεί μέσω ΕΥΠ.

«Πάλι αδιάβαστος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη. Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο και τις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου;», παρατήρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε πως «παγιδεύτηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα».

Πρόσθεσε ότι είναι λυπηρό που «ο υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης».