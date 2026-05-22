Μ.Χαρακόπουλος με υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης: Ταχύτερα αντανακλαστικά για τα προβλήματα των αγροτών

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, με τις καθυστερήσεις πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων, έθεσε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συναντήσεις που είχε στη Βουλή με τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανό (αρμόδιο για τη φυτική παραγωγή) και Θανάση Καββαδά (αρμόδιο για τη ζωική παραγωγή).

Ειδικότερα, ο Θεσσαλός πολιτικός μετέφερε τις έντονες διαμαρτυρίες παραγωγών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την έκδηλη ανησυχία τους για απώλεια των συνδεδεμένων ενισχύσεων λόγω του monitoring, καθώς και τα παράπονα των κτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος 5.2 για την ανασύσταση κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από τον Daniel.

Επιπλέον, ζήτησε να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εξόφληση της αποζημίωσης για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από την πλημμύρα του Daniel, που προϋποθέτει την αποκατάσταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ κατέστησε τους συνομιλητές του κοινωνούς της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει αγρότες και κτηνοτρόφοι λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς. Ζήτησε να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των αποζημιώσεων στους παραγωγούς μηδικής, που εκκρεμεί από τις αρχές του έτους και η οποία έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ ότι καταβάλλεται τις επόμενες μέρες. Επιπλέον, ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα στήριξης των κτηνοτρόφων που είναι αναγκασμένοι να έχουν έγκλειστα τα ζώα τους για την αγορά ζωοτροφών και για το 2026, όπως έκανε η κυβέρνηση για το προηγούμενο έτος. Όπως υπογράμμισε, «δυστυχώς, η ανέχεια εξώθησε κτηνοτρόφους να παραβούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα εγκλεισμού και να αντιμετωπίζουν σήμερα την επιβολή βαριών χρηματικών προστίμων γιατί έβγαλαν τα ζώα τους για βόσκηση. Το ζητούμενο είναι η χώρα να μπορέσει να εκριζώσει την ευλογιά και να δρομολογηθεί άμεσα η ανασύσταση των κοπαδιών και η λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να μην μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Αν αυτό δεν συμβεί οι συνέπειες θα είναι αρνητικές τόσο και για την ελληνική περιφέρεια που φθίνει δημογραφικά, όσο και για την εθνική οικονομία και τους καταναλωτές που θα υποστούν τις συνέπειες στο ράφι από την μείωση της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Όπως ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει μια από τις βασικές προτεραιότητες στη νέα τετραετία που θα διεκδικήσει αυτοδύναμα η ΝΔ είναι ο πρωτογενής τομέας. Προς αυτή την κατεύθυνση της ενεργούς στήριξης και της αντιμετώπισης παθογενειών πρέπει όλοι οι συναρμόδιοι να κινηθούν με ταχύτερα αντανακλαστικά, βεβαίως πάντα στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ